Moneyfarm rileva Willis Owen e supera traguardo 6 miliardi masse in gestione

(Teleborsa) -, piattaforma di investimento attiva nel Regno Unito con circa 720 milioni di euro di masse. Grazie a quest’operazione – la terza negli ultimi tre anni – Moneyfarm compie un significativo passo avanti nel suo percorso di espansione internazionale,ed ie consolidando ulteriormente la sua leadership nella gestione del risparmio con approccio digitale.L’acquisizione si inserisce neldi Moneyfarm per linee sia interne sia esterne e rafforza la sua capacità di offrire ai clienti soluzioni innovative che combinanoper rispondere alle sfide della pianificazione finanziaria.Fondata nel 1982, Willis Owen è una piattaforma storica nel panorama finanziario britannico, da sempre impegnata a rendere gli investimenti più semplici ed accessibili alla clientela retail offrendo una gamma diversificata di soluzioni all’interno della sua piattaforma di trading digitale. L’integrazione con Moneyfarm offrirà ai clienti di Willis Owen l’accesso a una piattaforma più avanzata e a un portafoglio di soluzioni più ampio, che unisce tecnologia di ultima generazione e consulenza personalizzata per soddisfare le crescenti esigenze di pianificazione finanziaria.L’operazione conferma il trend positivo di crescita di Moneyfarm, che nel primo semestre 2024,n onostante un contesto sfidante, ha visto(+51%)(+23%). Se si guarda al secondo semestre, poi, la Società ha mantenuto un trend di crescita organica molto positivo del +20%, arrivando oggi, anche grazie all’acquisizione di Willis Owen, a tagliare il traguardo dei 6 miliardi di euro di masse e dei 160 mila clienti."Siamo lieti di accogliere Willis Owen nella famiglia Moneyfarm. Questa operazione rappresenta una tappa importante nella nostra strategia di crescita e un’opportunità per ampliare ulteriormente la nostra offerta di soluzioni di investimento", afferma, cofondatore e amministratore delegato di Moneyfarm, aggiungendo "questa terza acquisizione arriva in un momento cruciale, in cui sempre più clienti cercano soluzioni digitali per pianificare il proprio futuro finanziario, senza rinunciare al supporto umano nelle decisioni più importanti".