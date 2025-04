Arca Fondi Sgr, nel 2024 masse in gestione raggiunge i 45,1 miliardi di euro

(Teleborsa) -nel 2024 ha registratoper, in crescita del 16% rispetto al 2023. L’si è attestato a(+12% rispetto all’anno precedente), mentre l’ha toccato quota 83,3 milioni di euro, con un incremento del 13% su base annua: il miglior risultato di sempre per la SGR milanese. Lehanno raggiunto il record di, grazie anche a unadi 2,4 miliardi e ad unache, nel corso del 2024, ha superato le 960.000 unità.Arca Fondi SGR si è aggiudicata per la tredicesima volta il prestigiosode "Il Sole 24 Ore", riconoscimento alla qualità e alla solidità della gamma prodotti."I risultati 2024 confermano la solidità della nostra strategia e la qualità del lavoro svolto dalla squadra di Arca. Siamo orgogliosi di aver raggiunto nuovi record in termini di masse, utili e raccolta, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di riferimento nel risparmio gestito italiano. Desidero ringraziare tutti i colleghi per l’impegno e la professionalità dimostrata, i nostri clienti e i partner distributori per la fiducia che continuano a riporre in noi", ha commentato, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR.