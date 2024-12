RBC, utile annuale sale a doppia cifra con acquisto HSBC Canada

Royal Bank of Canada

(Teleborsa) -(RBC) ha registrato undi 16,2 miliardi di dollari per l'anno terminato il 31 ottobre 2024, in aumento di 1,6 miliardi o dell'11% rispetto all'anno precedente. L'è stato di 11,25 dollari, in aumento del 9% rispetto all'anno precedente, riflettendo la crescita in ciascuno dei segmenti aziendali.L'ha aumentato l'utile netto di 453 milioni di dollari. L'utile netto rettificato e l'EPS rettificato di 17,4 miliardi di dollari e 12,09 dollari sono aumentati rispettivamente del 10% e dell'8% rispetto all'anno precedente.La posizione patrimoniale è rimasta solida con un rapportodel 13,2% a supporto di una solida crescita dei volumi. Inoltre, quest'anno ha8,1 miliardi di dollari agli azionisti tramite dividendi ordinari e riacquisti di azioni. Oggi ha dichiarato un dividendo trimestrale di dollari 1,48 per azione, riflettendo un aumento di 0,06 dollari o del 4%., che ha segnato una pietra miliare fondamentale nella nostra storia di crescita guidata dai clienti e ha rafforzato la nostra posizione di istituto finanziario globale competitivo - ha commentato il- Abbiamo anche promosso una nuova generazione di leader in tutta la banca per continuare a fornire consulenza ed esperienze affidabili per competere con i migliori in qualsiasi settore"."Mentre, ho piena fiducia nella capacità del Team RBC di continuare ad andare oltre per supportare coloro che serviamo, ogni singolo giorno", ha aggiunto.