Datalogic, CdA ha approvato bilancio e proposto dividendo di 0,12 euro

Datalogic

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata presso l’Euronext STAR Milan ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Annuale Consolidata, comprendente la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, ed il progetto di"Grazie alla solida e continua crescita nel segmento Data Capture, il quarto trimestre dell’anno si è chiuso con ricavi a +10,5% rispetto all’anno precedente e con una marginalità industriale e operativa in continuo miglioramento, nonostante il fatturato del segmento Industrial Automation sia ancora in calo a doppia cifra nel trimestre", ha comentato l’La società ha chiuso il quarto trimestre 2024 con ricavi in crescita del 10,5% a 127,4 milioni, un Adjusted EBITDA margin del quarto trimestre al 13,1% a 16,7 milioni, mentre i ricavi dell’esercizio si sono attestati a 493,8 milioni, in flessione del 4,8%, e lAdjusted EBITDA margin al 9% a 44,5 milioni.Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli azionisti unper azione.