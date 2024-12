SEIF aggiorna piano industriale e investe 300.000 euro nella startup Kikero

Società Editoriale Il Fatto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato l'triennale consolidato 2025-2027.Il board ha stimato undelle vendite e delle prestazioni consolidati pari a circa il, rispetto al CAGR stimato per il triennio 2024-2026 pari al 14,9%. Il tasso di crescita medio atteso risente positivamente dell'ulteriore rafforzamento della community, dei canali digitali e della Scuola de Il Fatto. Il valore di CAGR inferiore nel triennio 2025-2027 è dovuto principalmente alla crescita dei ricavi di partenza del periodo preso in considerazione, rispetto a quelli del precedente piano 2024-2026.Inoltre, la società stima a circa ill'incidenza dei ricavi in arco di piano derivanti dai, in linea con il 62% stimato al 2026. La minima riduzione dell'incidenza dei ricavi digitali è dovuta ad una crescita, superiore alle stime precedenti, dei ricavi della vendita dei libri, considerati tra i ricavi non digitali."L'execution del piano industriale deliberato circa due anni fa procede secondo le direttrici della centralità delle nostre testate giornalistiche, dello sviluppo della componente digitale del nostro gruppo e del rafforzamento ulteriore della Scuola del Fatto e di tutti i rami di produzione di SEIF - ha commentato l'- Il piano industriale guarda anche all'innovazione tecnologica. A piccoli passi stiamo investendo anche sull'intelligenza artificiale finalizzata allo sviluppo dei ricavi e delle marginalità".Il CdA ha dato mandato all'AD di sottoscrivere un, start up statunitense nata su idea di Giulio De Angeli, neuroscienziato, ricercatore e sviluppatore nell'ambito dell'intelligenza artificiale, per un controvalore complessivo pari a 300.000 euro di cui 250.000 mediante versamento di corrispettivo in denaro suddiviso in 6 tranche nel corso dei prossimi 18 mesi e 50.000 mediante "media for equity".La start up è proprietaria di un'applicazione finalizzata a. L'applicazione di Kikero consente di generare mnemotecniche personalizzate, in grado di migliorare le capacità di apprendimento dell'utente finale. Il progetto Kikero, rivolto a un mercato anche internazionale, ha l'obiettivo di sviluppare le sinergie legate al ramo della Formazione e i ricavi conseguenti.