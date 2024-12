Amundi, rumors: interessato ad acquistare Allianz Global Investors

Amundi

(Teleborsa) -, primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale e leader europeo degli ETF, èil controllo del gestore patrimoniale di, ovvero. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione.Secondo le indiscrezioni, Amundi ha avuto colloqui intermittenti con il gigante assicurativo tedesco per diversi mesi su un accordo per AGI. Le possibili strutture potrebbero includere un'da parte di AmundiAllianz Global Investors è uno dei principali asset manager attivi, con più di 600 professionisti degli investimenti in oltre 20 uffici nel mondo edi patrimonio in gestione. Controllato del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotato a Parigi e gestisce AUM per quasiSi tratterebbe dell'ultimo degli accordi, annunciati o ventilati, nelda quandoha comunicato all'inizio di quest'anno i piani per l'acquisizione del ramo di gestione patrimoniale di. Di recente, è emerso chesta valutando un'alleanza di gestione patrimoniale con Natixis Investment Managers,ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per(complicata dalla decisione didi presentare un'offerta per Banco BPM).