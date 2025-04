Amundi, closing dell'accordo con Victory Capital: diventano partner strategici

Amundi

(Teleborsa) -, il più grande gestore patrimoniale europeo, e Victory Capital, società statunitense attiva nello stesso settore, hanno annunciato il. In particolare: Amundi US è stata unita a Victory Capital che ora gestisce circa 300 miliardi di dollari di asset; Amundi è diventata un azionista strategico di Victory Capital; Amundi e Victory Capital hanno stipulato accordi reciproci di distribuzione di 15 anni, che sono ora efficaci.In base a questi, Amundi distribuirà i prodotti di gestione patrimoniale attiva di Victory Capital fabbricati negli Stati Uniti al di fuori degli Stati Uniti. Inoltre, Amundi sarà il fornitore di prodotti fabbricati al di fuori degli Stati Uniti per la distribuzione di Victory Capital negli Stati Uniti.Come corrispettivo per l'attività di Amundi US, Amundi ha ricevuto un totale di 17,6 milioni di azioni alla chiusura, ovvero il. Con l'avanzare degli aggiustamenti della transazione post-closing e in conformità con l'accordo di contributo, la partecipazione azionaria totale di Amundi raggiungerà il 26,1% nei mesi successivi.La transazione, che, dovrebbe comportare un aumento sostanziale del contributo delle operazioni statunitensi ai risultati di Amundi, portando a un incremento "low single-digit" dell'utile netto rettificato e dell'EPS di Amundi.