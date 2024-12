Banca Generali, raccolta netta totale di 510 milioni di euro a novembre

Banca Generali

Intermonte

(Teleborsa) -ha realizzato a2024 unapari a 510 milioni di euro (+39% a/a), portando il totale cumulato del 2024 a sfiorare i 5,7 miliardi, in crescita del +13% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.Novembre ha evidenziato un'ottima qualità del mix, raccogliendo i frutti del crescente interesse verso le soluzioni gestite ed assicurative, in scia alla revisione della gamma di offerta nel contesto di progressiva discesa dei tassi di mercato. I flussi neglisi sono attestati a 385 milioni di euro nel mese (2,8 miliardi da inizio anno, +218% a/a) spinti dalla forte domanda per le(323 milioni nel mese e 2,1 miliardi da inizio anno, +227% a/a), oltre al ritorno della domanda per le(53 milioni nel mese e 140 milioni da inizio anno).Nel gestito, si sono distinte leche hanno catalizzato importanti flussi sia nelle linee assicurative (185 milioni nel mese, 627 milioni da inizio anno), sia nelle linee finanziarie (119 milioni nel mese, 1,3 miliardi da gennaio). Si conferma solida anche la richiesta di(77 milioni nel mese, 795 milioni da inizio anno).Complessivamente i, grazie alla qualità e unicità delle loro linee, hanno raccolto 2,1 miliardi nel periodo (+122% a/a), pari al 73% degli interi Assets under Investments a fine novembre.Glisono risultati pari a 125 milioni di euro a novembre (2,8 miliardi da inizio anno) supportati da 305 milioni di flussi in liquidità, al netto di uscite per le scadenze fiscali della clientela di 168 milioni nel mese (1 miliardo da inizio anno). Come già visto nei mesi precedenti risulta in calo il dato relativo agli attivi in depositi amministrati per le scadenze di titoli obbligazionari., con flussi in aumento a due cifre dove la qualità della gamma d'offerta trova forte riscontro tra la clientela - ha commentato l'- Novembre rafforza non solo il trend dei volumi, ma soprattutto quello delle nostre gestioni finanziarie e assicurative, sempre più riconosciute come un vero e proprio tratto distintivo del nostro brand, come dimostra il dato degli asset under investment più che triplicato quest'anno. L', con crescente attenzione da professionisti d'esperienza del nostro settore ed imprenditori. Siamo fiduciosi di ricevere nelle prossime settimane le autorizzazioni dalle Autorità competenti per potere iniziare a lavorare insieme già nei primi mesi dell'anno nuovo. Le dinamiche più recenti dell'attività commerciale, nonostante le uscite di natura fiscale, ci fanno essere ottimisti in una chiusura d'anno in ulteriore accelerazione".