Banca Generali, raccolta netta a 727 milioni di euro a febbraio

(Teleborsa) -ha realizzato unadi 727 milioni di euro a2025, per un totale da inizio anno di 1.116 milioni (+6% a/a). Il periodo ha visto crescere significativamente il livello di liquidità e l'attenzione per il gestito, nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno.Lesono state pari a 143 milioni di euro nel mese, per un totale di 267 milioni da inizio anno (+187% a/a). I contenitori finanziari e assicurativi si confermano il prodotto maggiormente richiesto con 115 milioni nel mese (186 milioni da inizio anno). I fondi registrano una raccolta positiva (28 milioni nel mese, 81 milioni da inizio anno), grazie al contributo dei fondi di casa (42 milioni nel mese, 110 milioni da inizio anno) che più che compensa i deflussi dai fondi di terzi. La raccolta assicurativa nel suo complesso conferma il cambio di passo con 85 milioni raccolti nel mese (+113% a/a).Glinel loro complesso risentono della domanda di consulenza evoluta su AUC & banking che si è fermata rispetto allo scorso anno (deflussi nel mese per 33 milioni a confronto dei +223 milioni dello scorso anno) per effetto del progressivo riposizionamento dell'eccesso di risparmio amministrato verso soluzioni gestite.sono stati pari a 553 milioni nel mese (€789 milioni da inizio anno, +45%), in crescita rispetto all'inizio del 2024 per la maggiore liquidità proveniente dall'acquisizione di nuova clientela, le scadenze dei titoli in portafoglio e prese di profitto."Un risultato molto positivo in termini di raccolta netta e soluzioni di risparmio gestito soprattutto se considerata la stagionalità della prima parte dell'anno e il focus prevalente sulla crescita dei volumi - ha commentato l'- La qualità della raccolta commerciale e dei nuovi inserimenti di professionisti d'alto livello riflettono un posizionamento sempre più distintivo e Private, ulteriormente rafforzato dall'arrivo di Intermonte. Nonostante il contesto resti incerto per le crescenti tensioni geopolitiche, i segnali di rallentamento economico e la maggiore volatilità dei mercatigrazie alla qualità della nostra rete ed alla forza della diversificazione e personalizzazione delle soluzioni di investimento".