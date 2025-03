Banca Popolare di Lajatico, utile 2024 sale a 9 milioni. Dividendo stabile a 0,75 euro

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon un Utile ante imposte di 13,6 milioni di euro (+6,86%) e undi 9 milioni di euro (ex 8,4 milioni di euro, +7,83%). L'indicatore di redditività (ROE) è pari al 9,76% ed attesta continuità di risultato e capacità concreta di creare valore. Ilsi è collocato al 31 dicembre 2024 a 26 milioni di euro (-4% rispetto al 2023), mentre lehanno registrato un incremento di 227 mila euro, attestandosi ad un netto di 9,1 milioni di euro.Alla luce del dato di utile conseguito, la banca proporrà all'assemblea la distribuzione di unpari a 0,75 euro per azione, in linea con lo scorso anno, che rappresenta una redditività rispetto al prezzo corrente pari al 4,55%, oltre all'accantonamento ad apposita riserva destinata a futura distribuzione di utili, di una somma pari a 2.310.915 euro corrispondente ad un importo di 1,25 euro per azione.L'anno 2024 è stato caratterizzato da un aumento di circa il 3% dellada clientela ordinaria, che ha chiuso l'anno a 848 milioni di euro. Lasi è attestata a fine esercizio a 722 milioni di euro (+9,81% annuo), con un rilevante incremento della raccolta amministrata, passata da 333,4 milioni di euro di fine 2023 a 379,9 milioni di euro a fine 2024 (+13,93%). Il dato è stato influenzato da nuovi acquisti su titoli di Stato ritornati attrattivi nei rendimenti: il comparto ha infatti registrato una raccolta netta da inizio anno di 34,8 milioni di euro mentre la raccolta gestita ha registrato un incremento di 18 milioni di euro.Il totale deglisi è attestato a fine esercizio a 716 milioni di euro, in crescita di 13,9 milioni rispetto al livello dell'anno precedente, continuando il sostegno economico al territorio con oltre 116 milioni di nuove erogazioni a famiglie ed imprese.Nel corso del 2024 la Banca ha proseguito l'ottimizzazione della qualità dell'attivo, realizzando plurimi interventi che hanno condotto ad un'ulteriore riduzione dell', che a fine esercizio si è attestato al 3,48%, rispetto al 4,48% di fine 2023. La consistenza complessiva dei crediti deteriorati, al netto delle rettifiche di valore, si è collocata a fine esercizio a 11,9 milioni di euro, con una riduzione di circa 4,9 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, quando lo stock al 31 dicembre 2023 era pari a 16,8 milioni di euro.