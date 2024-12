ERG e Garofalo Health Care entrano nel FTSE Italia Mid Cap

ERG

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, entrano nel, l'indice composto dalle prime 60 società per capitalizzazione di Borsa Italiana che non appartengono al FTSE MIB. Escono entrata nel FTSE MIB ) eNelentrano Digital Value e, esce Garofalo Health Care.Nelentra Ratti.Nelentrano, ERG, Garofalo Health Care e; escono Buzzi eNelentrano ERG e Ratti, esce Buzzi.Nelentrano Equita Group, Garofalo Health Care e Revo Insurance; esce Fiera Milano.Nelentrano ERG,e Ratti. Esce Buzzi.Le modifiche diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 20 dicembre 2024 ().