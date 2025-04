Borse europee e rendimenti in calo, si rafforza l'euro dopo i dazi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Il presidente Trump ha annunciato ieri serae che per i paesi specifici (le cosiddette tariffe reciproche, anche la formula usata per il calcolo considera solo i deficit commerciali ) variano dal 34% alla Cina, ale al 24% al Giappone. Molti paesi colpiti hanno già annunciato un'imminente risposta attraverso l'imposizione di dazi agli Stati Uniti. "A giudicare dalla reazione dei mercati, più che il Liberation Day quello di ieri è stato il Recession Day", commentano gli analisti diSul fronte macroeconomico, l'indicenella Zona Euro a marzo 2025 si è rafforzato a 51 punti dai 50,4 della stima preliminare, risultando superiore ai 50,6 del mese precedente; inoltre, sono continuati a salire idella Zona Euro: a febbraio il dato ha registrato un incremento dello 0,2% su base mensile, rispetto al +0,7% del mese precedente e al +0,3% stimato dagli analisti.Deciso rialzo dell'(+2,5%), che raggiunge quota 1,111. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,49%, scendendo fino a 68,49 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +108 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,69%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,00%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,43%, e pessima performance per, che registra un ribasso del 2,34%., forte calo del(-1,98%), che ha toccato 37.693 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 39.900 punti, in forte calo dell'1,90%. Negativo il(-1,01%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-1,05%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,92%),(+1,99%),(+1,84%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,29%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,89%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 4,59%. In perdita, che scende del 4,56%.del FTSE MidCap,(+3,91%),(+3,68%),(+3,16%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,49%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,45 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,39%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,54%.