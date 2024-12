IT Wallett è operativo: patente e tessera sanitaria sull'app IO

(Teleborsa) -, il portafoglio digitale riservato aiin cui si potranno inserire anche alcunicome la patente di guida e la tessera sanitaria. It-Wallett, che trova posto nell'già conosciuta ed usata da milioni di italiani, copre un bacino di 43 milioni di persone.Il sottosegretario con delega all'innovazioneparla di, spiegando che questa innovazione ", e apre nuove prospettive perpubblici e privati". "Dopo due anni di intenso lavoro di squadra con alcune tra le istituzioni più rilevanti del nostro Paese,- ha sottolineato -passiamo da una fase di sperimentazione a un'innovazione concreta che sarà accessibile a tutti coloro che esprimeranno il proprio consenso".Fra i documentiin questa prima fase vi sono loltre che la. Sono per il momento, ma si prevede nel 2025 l'inserimento di altri documenti, come la tessera elettorale ed i documenti professionali e scolastici.Per l'inserimento dei documenti in IT-Walletsul proprio smartphone edper utilizzare la nuova funzionalitIl caricamento die documenti in app è volontario e gratuito e consentirà di avere una versione digitale dei documenti nella. Questi documenti potranno essere usati al posto dei corrispettivi fisici ed avranno lo stesso valore legale.Il debutto di IT-Wallett non è stato esente daa causa dell'altissimo numero di attivazioni. Si è parlato di circa 1.500 attivazioni al minuto nelle primissime ore, per un totale di 400mila attivazioni già nelle prime ore del pomeriggio.