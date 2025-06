Ricerca Adyen: 67% italiani preferisce pagamenti digitali quando acquista cibo e bevande

(Teleborsa) -, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale, presenta i risultati di una nuova indagine condotta conche fotografa le abitudini di pagamento degli italiani nel. Dalla ricerca emerge come i pagamenti digitali siano ormai una realtà consolidata:. In particolare, la carta di credito/debito si conferma essere ancora la soluzione preferita, con spazio a modalità innovative come il QR code e le app; mentre la rapidità del processo di pagamento e il valore del rapporto umano durante il checkout restano elementi chiave per la soddisfazione dei clienti.La rapidità del pagamento si conferma uno degli aspetti più rilevanti per gli italiani nel settore Food & Beverage. Ben iQuesta esigenza di processi snelli e senza attese emerge anche quando si osservano i fattori che più influenzano la scelta del metodo di pagamento: il 26% indica infatti la rapidità come elemento chiave, preceduta solo dalla facilità d’uso con il 29%.Cresce, inoltre, l’interesse verso modalità di pagamento innovative. Il 69% degli italiani sarebbe, infatti, disposto a pagare al tavolo tramite QR code o app, maAnche in questo ambito, quindi, la velocità si conferma un elemento determinante, ma le preferenze restano diversificate e stanno evolvendo: tra le due opzioni preferite spiccano, in particolare, il pagamento al tavolo e quello alla cassa, rispettivamenteSi osservano, però, anche differenze generazionali, con i più giovani che mostrano una maggiore apertura verso modalità quali i pagamenti in app, come nel caso di Click & Collect e del delivery, con il 24% nella fascia d’età 25-34, un dato che supera la media generale di 10 punti percentuali, e i pagamenti tramite kiosk, la cui media del 6% è surclassata dal 14% della fascia 18-24.Nonostante la crescita delleil contatto umano rimane un pilastro nell’esperienza di pagamento.. Al contrario, la fascia d’età 25-34 privilegia il self-checkout, che raggiunge il suo picco tra le generazioni coinvolte con il 46%. Se si considerano, però, i giovanissimi e, in particolare, gli intervistati tra i 18-24 anni la presenza dell’operatore torna a svolgere un ruolo chiave, con un 51% che esprime la propria preferenza per questa modalità. Ciò sottolinea come il contatto umano sia ancora essenziale anche nel mondo dei pagamenti.La survey ha, inoltre, esplorato il potenziale dei programmi fedeltà collegati ai pagamenti digitali, chiedendo agli italiani se sconti, cashback o punti offerti dai ristoranti li spingerebbero a utilizzare maggiormente queste modalità di pagamento. In particolare, gli sconti risultano l’incentivo più efficace in assoluto, scelto dal 39% del totale e con un picco tra i 25-34enni (52%). Il cashback convince soprattutto la fascia 35-44 anni (36%), mentre la raccolta punti trova particolare riscontro tra i più giovani: il 37% dei 18-24enni la indica come incentivo, rispetto al 25% della media generale. Anche sul fronte delle mance si intravede un’evoluzione: se il contante resta la scelta prevalente (52%), tra i 25-34enni la quota di chi opta per la mancia digitale sale al 37%, segno di un'apertura verso le nuove modalità anche nei piccoli gesti quotidiani.La survey di Adyen conferma che ilverso soluzioni di pagamento sempre più digitali, rapide e integrate. La velocità e la semplicità sono ormai requisiti fondamentali per la maggior parte dei consumatori, con le nuove generazioni che trainano l’adozione di modalità innovative come app e self-checkout. L’esperienza di pagamento evolve così in chiave tecnologica, mantenendo però il valore del rapporto umano, che continua a rappresentare un elemento distintivo e apprezzato.Nota metodologicaLa survey è stata condotta da OnePoll per Adyen dal 9 al 13 maggio 2025 su un campione rappresentativo di 1000 italiani adulti, di età superiore ai 18 anni e selezionati in modo casuale e stratificato per età, genere e area geografica.