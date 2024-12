OPEC+, aumento della produzione di petrolio rinviato nuovamente fino ad aprile

(Teleborsa) - L', l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio facenti parte dell'OPEC composta anche da quelli che non ne fanno parte, ha. Lo afferma Bloomberg, citando delegati che hanno partecipato al meeting online. Si tratta del terzo rinvio, attuato perché un rallentamento della domanda globale (soprattutto in Cina) e un aumento della produzione al di fuori del gruppo hanno influito sui prezzi del greggio.Il gruppo ha rinviato la serie di aumenti dell'offerta, che. Inizierà invece ad aprile e ridurrà i tagli a un ritmo più lento rispetto a quanto pianificato in precedenza.L'OPEC+ aveva annunciato per la prima volta a giugno che avrebbe ripristinato la produzione interrotta dal 2022, ripristinandoin tranche mensili.Anche glinon aumenteranno la produzione prima di aprile, secondo le fonti. Il gruppo si trovava infatti ad affrontare anche un aumento della produzione di 300.000 bpd per gli Emirati Arabi Uniti concordato a giugno, che doveva iniziare a gennaio 2025 ed essere introdotto gradualmente.I membri dell'OPEC+ stanno, ovvero circa il 5,7% della domanda globale, in una serie di misure concordate dal 2022 per sostenere il mercato, ricorda Reuters.