Pirelli e Stellantis tra i "Buy" di BofA nel settore automotive per il 2025

(Teleborsa) - Ilper la maggior parte delle aziende del(dalle case automobilistiche ai fornitori di componenti e ai produttori di pneumatici), con una serie di profit warning e deboli performance del prezzo delle azioni. Lo affermano gli analisti di Bank of America (BofA) nell'outlook per il 2025, spiegando che anche il, guidato dall'agenda Trade & Tariff di Trump, dalle deboli indicazioni per l'esercizio 2025 e dagli scioperi in Germania.Direzionalmente, BofA pensa che gli utilisiano sfidati per il 2025 dalla crescente concorrenza, dalla pressione sui prezzi, dalle normative sulle emissioni e dalla necessità di ristrutturare. Al contrario, isono più avanzati nella ristrutturazione e dovrebbero beneficiare di volumi crescenti e costi di input inferiori. Tuttavia, le prospettive del Q1 saranno dure anche per loro se si materializzeranno gli scioperiBofA elenca quindi le sunel settore automobilistico europeo.(Buy): la proposta didell'automotive determinerà un significativo sblocco del valore. I risparmi derivanti dalla ristrutturazione e i venti favorevoli dei semiconduttori dovrebbero anche offrire visibilità su una significativa crescita del segmento automobilistico nel 2025-26.(Buy):in conto capitale/R&S, risparmi sui costi e strutture contrattuali più redditizie nel 2025 per contribuire in modo significativo alla crescita di EBIT/EPS. Possibilità di una sorpresa positiva di utili/indicazioni rispetto a un elevato short interest e basse aspettative di consenso.(Buy): offre una forte visibilità sulla crescita degli utili "high single-digit" in un settore automobilistico in difficoltà. Possibilità di re-rating se l'verrà finalmente risolto.(Buy): il 2024 è stato un, ma il 2025 dovrebbe vedere una significativa ripresa dei volumi e, con ciò, un migliore assorbimento dei costi fissi. Sono visti anche impatti più limitati dal rispetto delle normative sulla CO2 e il presidente John Elkann deve nominare un nuovo CEO che conforterà gli investitori sul percorso da seguire.(Underperform): non troppo lontano da, ma il ciclo del modello è peggiore. FY25 un. FY26 il momento della verità.