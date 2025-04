Pirelli, al momento nessun investimento negli Stati Uniti

Pirelli,

(Teleborsa) - La volontà di aumentare la capacità produttiva negli Stati Uniti, "è nota da tempo". Lo precisacon una nota. "in merito a quanto riportato dalla stampa circa la possibilità di Pirelli di effettuare investimenti negli Stati Uniti, la società precisa che la volontà di aumentare la capacità produttiva in quel mercato, seguendo una strategia “local for local”, è nota da tempo", si legge."Al momento però - precisa la società - nulla è stato deliberato tenuto conto degli ostacoli normativi legati a temi di governance e di azionariato su cui sono ancora in corso, come noto, valutazioni e approfondimenti con l’azionista Sinochem".