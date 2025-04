Pirelli, promozione a "Market Perform" da Bernstein

Pirelli

Forvia

(Teleborsa) -ha migliorato a "" lasu, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, alzando anche il target price a 5,20 euro per azione (dai precedenti 4,60 euro).Guardando agli altri titoli dei settore in Europa, il broker ha abbassato il prezzo obiettivo su, il produttore europeo di componenti per auto nato dall'acquisizione da parte di Faurecia della rivale tedesca Hella, a 7 euro per azione (dai precedenti 9 euro), confermando il rating "Market Perform".