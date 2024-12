Solidarietà, i giovani commercialisti sostengono i progetti della Caritas partenopea

(Teleborsa) -. “Per il secondo anno consecutivo, abbiamo collaborato con la Caritas per promuovere undedicato ai commercialisti, non solo per favorire il networking professionale, ma soprattuttoda destinare alla beneficenza", spiega, presidente dell', a margine del charity party “Christmas night” organizzato dall’Unione dei giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, svoltosi presso l’Agorà Morelli."Come professionisti di Napoli - prosegue -. Il nostro impegno è rivolto a migliorare la qualità della vita di tutti, con particolare attenzione a chi si trova in difficoltà e ha bisogno di sostegno per recuperare la propria dignità. Offrire speranza e solidarietà è parte integrante della nostra missione".Presente all’evento, presidente dell’che spiega “siamo impegnati a fare la nostra parte, con il contributo costante sia dell'Ordine, sia dei singoli professionisti. Un, che intendiamo rafforzare e arricchire nel futuro con nuove iniziative, per continuare a sostenere la comunità e promuovere azioni di solidarietà".dell’iniziativa, presidente dell’Associazione italiana esperti in composizione della crisi d’impresa. "Abbiamo deciso di continuare la collaborazione con la- afferma - perché ogni giorno constatiamo ila favore dei più bisognosi. Napoli si sostiene anche grazie al lavoro instancabile di volontari come quelli guidati da Suor Marisa, che gestiscono numerose strutture di supporto. I, da parte loro, rappresentano undelle persone e trovare soluzioni, specialmente per chi si trova in maggiore difficoltà. In un certo senso, oggi svolgiamo un ruolo che ricorda quello del Curato di un tempo, mettendo la nostra professionalità al servizio della comunità e dei più fragili".Per, presidente della, "i commercialisti si sono sempre distinti per il loro spirito di generosità, promuovendoche hanno permesso di destinare. Quest’impegno rappresenta un importante segnale di solidarietà, un modo per dimostrare quanto questa professione sia non solo viva, ma profondamente attenta e sensibile ai bisogni della comunità"., rappresentata da, secondo cui "quella con i commercialisti è una collaborazione preziosa, chela loroLa Caritas affianca i fratelli meno fortunati durante tutto l’anno, offrendo sostegno e vicinanza. Quest'anno giubilare, che si aprirà con la Porta Santa a Roma il 24 dicembre e a Napoli il 29 dicembre, ha come tema 'Pellegrini di speranza'. In questa missione, isi rivelano, portatori di speranza e realizzatori di sogni per chi vive in condizioni di povertà"."Guardando al 2025, inaugureremo, - spiega Suor Maris - un progetto che si affiancherà alla costruzione di, al sostegno delper i senzatetto e alla, un rifugio per chi fugge dalle guerre. Queste iniziative incarnano il valore della solidarietà e del supporto a chi ha più bisogno, valori che i commercialisti contribuiscono a rafforzare con il loro impegno concreto".Ad accompagnare Suor Marisa c’era, vescovo ausiliare di Napoli, che aggiunge ""in questo momento ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze perche possano accogliere i, offrendo loro un rifugio sicuro e la possibilità di ricevere cure e supporto adeguati. È fondamentaleestrema, per restituire dignità e speranza a queste persone. Come ci ricorda Papa Francesco, dobbiamo essere le mani e i piedi di Dio per coloro che affrontano le maggiori difficoltà nella vita”.Secondocomponente della, "il Natale è una delle tante occasioni in cui l’Unione di Napoli ha l’opportunità per incontrarsi e confrontarsi sulle tematiche più importanti della professione. Ma non manchiamo di dare un. Da sempre siamo iprovando ad aiutare chi è più fragile perché pensiamo che faccia parte del nostro modo di interpretare il ruolo di professionisti”., consigliere d’amministrazione dellaha evidenziato "siamo qui per tendere una mano a chi vuole crescere ma deve superare ancora tante difficoltà, a partire dal sostegno a chi ha più bisogno. Una città che guarda al futuro deve sapersenza dimenticare chi è più fragile”., giudice del Tribunale di Napoli, ha sottolineato che "i giovani commercialisti manifestano la loro energia in ogni attività, portando entusiasmo negli eventi finalizzati alla solidarietà. E’ importante che ci sia una sinergia con le istituzioni al fine di arricchire tutta la città e la collettività attraverso queste iniziative preziose".