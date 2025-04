Commercialisti, un documento su strumenti e tecniche della finanza innovativa

(Teleborsa) - Ile lahanno pubblicato il documento "", realizzato dalla Commissione "Finanza innovativa" presieduta dae operante nell'area "", alla quale è delegato il vicepresidente del Consiglio nazionale Antonio Repaci. Il documento si concentra sull'applicazione delle alternative disponibili alle specifiche fasi del ciclo di vita aziendale, analizzando gli strumenti e le tecniche di finanza aziendale, suddividendole a seconda del loro "migliore" utilizzo in ciascuna delle quattro fasi della vita aziendale che tipicamente vengono suggerite in dottrina e nella prassi: start-up, sviluppo, maturità, rilancio/turnaround.Gli autori delsottolineano come "le decisioni finanziarie aziendali sono fortemente influenzate dall'"età" e dal ciclo di vita aziendale, poiché non tutte le misure e gli strumenti di finanza innovativa disponibili sul mercato sono necessariamente adeguati a tutte le "stagioni"". Differenziando l'analisi per singole fasi del, il documento intende fornire aluno strumento operativo utile al fine di supportare al meglio le proprie aziende clienti, a seconda dello specificoda ciascuna di esse pro-tempore manifestato.La pubblicazione è suddivisa in, ciascuna delle quali fa rifermento a una specifica fase aziendale. Laesamina l'equity crowdfunding, quale importante quale importante innovazione intervenuta nel panorama della finanza imprenditorialeIn questa sezione viene anche esplorato il ruolo cruciale che i professionisti, e in particolare i commercialisti, possono svolgere a supporto delle imprese che decidono di intraprendere un percorso di raccolta fondi attraverso questo strumento.Ladel documento esamina l'introduzione dei minibond e del vendor loan, strumenti che rappresentano un significativo sviluppo nel panorama della finanza aziendale in Italia, in particolar modo per le piccole e medie imprese alla ricerca di soluzioni di finanziamento alternative a quelle tradizionali offerte tipicamente dalle banche.Laesplora il concetto di search fund, un modello di investimento che consente a giovani manager di acquisire e gestire aziende esistenti, affrontando al meglio le sfide che si trovano a gestire in particolar modo le start-up e le aziende che attraversano delicati passaggi generazionali.Lae ultima parte del documento analizza gli strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), introdotti dalla riforma del diritto societario, miranti a sostenere le aziende in difficoltà per facilitare il reperimento di risorse finanziarie.