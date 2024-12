ANIEF rilancia il ricorso gratuito per il recupero del 2013 nella carriera scolastica

(Teleborsa) -, forte delle più recenti sentenze della Cassazione e delle Corti d’Appello, rilancia unper consentire a docenti e personale ATA di ottenere il riconoscimento dell’anno 2013 nella ricostruzione della carriera e dei relativi benefici economici.Il blocco dell’anno 2013, stabilito dal Decreto Legge 78/2010 e dal DPR 122/2013, ha escluso questa annualità dai decreti di ricostruzione di carriera. Tuttavia, sentenze significative come quella della Corte d’Appello di Firenze (n. 66/2024) e della Corte di Cassazione (n. 16133/2024) hanno stabilito cheAnief ha sviluppato un calcolatore automatico, disponibile. Lo strumento permette di: stimare le somme recuperabili; verificare i benefici economici conseguenti al riconoscimento del 2013; valutare l’impatto positivo sulla progressione stipendiale.Secondo, "in un contesto in cui gli stipendi del personale scolastico restano tra i più bassi in Europa,perché anticipa gli scatti stipendiali di 12 mesi".