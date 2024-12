Azionario europeo, BofA: underweight su ciclici, overweight su lusso dopo cali

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) è, che dovrebbero beneficiare del rallentamento della crescita globale nel primo semestre del 2025.I due principalisettoriali sono, entrambi con performance inferiori a causa del calo dei premi di rischio ai minimi pluriennali, ma dovrebbero trarne vantaggio se i premi di rischio iniziano ad ampliarsi. Tra i titoli difensivi, è anche overweight sulle, che tendono a beneficiare dell'ampliamento dei premi di rischio e dei rendimenti obbligazionari più bassi, ed èper il mercato, poiché la sovraperformance del 20% da maggio lascia il settore già prezzando un significativo rallentamento della crescita, così come il, dato che la forte corsa recente significa che il settore sta già scontando il calo dei rendimenti obbligazionari che vengono ipotizzati nel caso base.Inoltre, BofA èsui, vulnerabili al rallentamento della crescita e all'ampliamento dei premi di rischio: i titoli finanziari sono stati tra i performer più brillanti nel settore europeo quest'anno, sostenuti dall'aumento dei rendimenti obbligazionari e dall'incessante compressione dei premi di rischio. Tuttavia, dovrebbero iniziare a subire pressioni se il rallentamento della crescita globale porta all'ampliamento dei premi di rischio e al calo dei rendimenti obbligazionari. Lesono tra i principali underweight di settore, con le ipotesi macro che implicano una sottoperformance superiore al 10% nei prossimi mesi. Vediamo anche margini di sottoperformance significativa per, soprattutto dati i recenti eccessi rispetto ai loro driver macro.BofA è anche underweight sui titoliin generale, ma apprezza quei settori ciclici che stanno scontando eccessivamente le preoccupazioni sulla crescita globale. Isono uno dei nostri principali underweight di settore. Vede anche un ribasso per idopo la recente forte corsa. Tuttavia, bilancia il posizionamento difensivo complessivo con sovrappesi ciclici nei semis e nei, poiché entrambi i settori hanno avuto una performance nettamente inferiore a causa delle preoccupazioni specifiche della Cina quest'anno.