Banco BPM, Credit Agricole sale al 15%. Richiesta per arrivare al 19,99%

Crédit Agricole

Banco BPM

(Teleborsa) -, colosso bancario francese, ha notificato all'Autorità italiana e adi averrelativi alsociale di Banco BPM, che possono essere fisicamente regolati previa approvazione delle autorità di regolamentazione.Considerando la quota del 9,9% già detenuta, larisultante in Banco BPM notificata da Crédit Agricole ammonta alCrédit Agricoledell'autorità di vigilanza per aumentare la propria quota nel capitale sociale di Banco BPM oltre il 10% e fino al"Questa transazione è coerente con la strategia di Crédit Agricole comedi Banco BPM: rafforza le solide partnership industriali nel settore del credito al consumo e della banca-assicurazione (danni PPI e CPI), nonché testimonia l'apprezzamento di Crédit Agricole per le qualità intrinseche di Banco BPM, come una solida posizione di mercato e positive prospettive finanziarie", si legge in una nota.Crédit Agricolepubblica di acquisto (OPA) per le azioni di Banco BPM.Si prevede che la transazione non avrà un impatto significativo sul coefficientedi Crédit Agricole.