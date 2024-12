BCE valuta qualità degli asset di J.P. Morgan SE: nessuna carenza di capitale

colosso bancario statunitense

(Teleborsa) - La(BCE) ha completato una revisione della qualità degli asset (asset quality review, AQR) di, controllata tedesca del, che è stata classificata come significativa e pertanto ora è direttamente supervisionata dalla BCE.I supervisori eseguono le AQR per esaminare le valutazioni degli asset delle banche da una, aumentare la trasparenza in merito alle loro esposizioni e valutare l'adeguatezza dei loro livelli di capitale.L'AQR per J.P. Morgan SE si è concentrata sul rischio di mercato e di credito. I risultati dell'AQR mostrano che J.P. Morgan SE "", poiché il suo coefficiente Common Equity Tier (CET1) non scende al di sotto della soglia dell'8% mantenuta dagli esercizi precedenti.Il punto di partenza è stato un CET1 ratio del 19,10%, l'impatto dell'AQR è stato di -67 punti base, per un