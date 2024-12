Concordato, Cuchel (commercialisti): "riapertura dei termini è stata inefficace e dannosa per contribuenti"

(Teleborsa) - "La riapertura dei termini delal 12 dicembre non sta dando i risultati auspicati. Non raggiungeremo gli importi stabiliti dal governo. Meglio sarebbe stato prevedere la riapertura dei termini per tutti e non solo per chi aveva presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre”. Lo ha detto il Presidente dell’Associazione nazionale commercialisti,, nel corso del convegno "" in svolgimento a Pisa.“Nel mese diil Mef ha rilasciato ai comuni ilper l’introduzione delle nuoveper armonizzare la giungla di detrazioni in materia Imu. Ciò prevedeva anche l’approvazione dei comuni delle relative delibere di approvazione entro il 15 ottobre ma non tutti ce l’hanno fatta. Questo determinerebbe un danno per i- ha aggiunto - perché questi comuni dovranno applicare l’aliquota ordinaria. Chiediamo un intervento del governo per posticipare i termini per evitare disparità a danno dei cittadini".“Laha delle note sicuramente positive come il mantenimento del taglio del cuneo fiscale, portandolo a regime e la riduzione delle aliquote Irpef. Si parla di ridurre l’aliquota del secondo scaglione e ciò creerebbe qualche risparmio in più. Purtroppo non ci sono tantee non si prevedono grandi interventi per il rilancio dell’economia del Paese. In tasca ai cittadini rimarranno meno soldi da spendere per i consumi. Ci aspettiamo misure più incisive per la ripresa economica”, ha commentato il numero uno di Anc."L’invio di oltreda parte dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti, sostenendo che il loro reddito è inferiore a quello dei loro dipendenti nello stesso settore, si va ad aggiungere agli oltre due milioni di pec inviate giorni fa per sollecitare l’adesione al Concordato preventivo biennale. Riteniamo che queste pec siano, considerate dai contribuenti quasi come delle minacce. Ci sono svariati motivi per cui un contribuente, un imprenditore, un professionista possa avere redditi inferiori a un proprio dipendente del settore. C’è molta precarietà nel mondo delle partite iva, specie quelle piccole. Molti lavoratori sono costretti a reinventarsi con il lavoro autonomo per mancanza a causa della crisi occupazionale", ha concludo Cuchel.