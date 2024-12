UniCredit, Goldman Sachs ha quota potenziale del 6,09%

Goldman Sachs

UniCredit

(Teleborsa) -ha unain. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 novembre 2024.Scendendo nei dettagli, lo 0,68% sono, lo 0,73% sonosenza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, lo 0,346% sono contratti di opzione "Put", "Call" e obbligazioni convertibili con date di scadenza comprese tra il 19/12/2024 ed il 15/12/2050.Il rimanente 4,34% è così suddivido: 1,15% in contrattocon date di scadenza comprese tra il 19/12/2024 e il 16/12/2033; 1,57% in contratto dicon date di scadenza comprese tra il 6/12/2024 ed il 31/03/2035; 1,62% in altri contratti di, "Forward", "Swap" e "Call Warrant" con date di scadenza comprese tra il 2/12/2024 e l'8/01/2035.