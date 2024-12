USA, Intesa: employment report solo apparentemente migliore del previsto

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il rapporto sull'occupazione degli Stati Uniti di novembre mostra "da un lato numeri lievemente migliori delle attese sugli occupati (ma distorti dal rientro dell'effetto di uragani e scioperi), dall'altro une in un contesto di contrazione delle forze di lavoro". Lo affermano gli analisti didopo la pubblicazione del report del Bureau of Labour Statistics Nel complesso, dunque, il rapporto sull'occupazione di novembre è ", e non rappresenta un ostacolo per un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed il prossimo 18 dicembre, né per il prosieguo del percorso digraduale avvicinamento della politica monetaria verso un territorio di neutralità", afferma l'economista Paolo Mameli.L'attuale scenario di base di Intesa Sanpaolo vededei fed funds da qui a metà 2025 (contro i circa 70 attualmente prezzati dal mercato).