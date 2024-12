La Basilica San Pietro abbraccia la rivoluzione digitale

(Teleborsa) - Arriva unae per orientare pellegrini, fedeli e visitatori di tutto il mondo in arrivo in Vaticano in occasione del Giubileo 2025. una piattaforma web consentirà, fra cui la possibilità dipresso la Basilica di San Pietro, assicurarsi ile tanti altri servizi.Per il Giubileo 2025, che si aprirà il 24 Dicembre 2024 per chiudersi il 6 Gennaio 2026,, per un totale stimato di circa 105 milioni di pernottamenti (fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio). Per gestire questo straordinario afflusso, laha avviato un pche comprende un ecosistema di soluzioni per mettere a disposizione dei pellegrini informazioni aggiornate e servizi e strumenti innovativi, rendendo accessibile a tutti il patrimonio della Basilica. Una sorta di "missione digitale" che, ponendo sempre l'uomo al centro, avvicina il fedele al cuore della Cristianità grazie all'innovazione tecnologica.Il punto di partenza è statai, effettuata in vista del Giubileo 2025, sistema di Media Intelligence proprietario di Vidierre. Un sistema integrato di media monitoring progettato per un’analisi approfondita di oltre 25 milioni di fonti."La Basilica di San Pietro è come il cielo stellato in una notte d’estate: resti incantato dal suo splendore, dalla sua munificenza. Rischia però di essere un muto testimone della 'infinita bellezza' se l’intelligenza non si arricchisce di conoscenza e l’aspirazione del cuore non è nutrita da un’esperienza spirituale. Occorrono un astrolabio, un cannocchiale e un telescopio per conoscere le stelle; e ci vuole una navicella spaziale per penetrare il cielo stellato", ha esordito il, Presidente della"Vi presentiamo ildella Basilica - realizzato grazie alla generosa- e la Basilica di San Pietro portata nelloattraverso un connubio virtuoso di tecnologia e umanesimo, grazie al dono che Microsoft ci ha fatto", ha aggiunto il Cardinal Gambetti, spiegando che "nella metafora del cielo stellato,. Vi troverete innanzitutto, capace di indicare in tempo reale la, suggerire percorsi di visita, ispirare il cammino spirituale attraverso la proposta di itinerari specifici e di favorire la scelta di visite in orari e giorni favorevoli. Viene offerta una sorta di, con a disposizione una piattaforma di prenotazione degli accessi, una app per servizi e audioguide digitali"."Il portale - ha sottolineato Cardinal Gambetti - vuoleche lo condurrà a vivere un’esperienza spirituale. Il pellegrino potrà salire sulla navicella della Chiesa guidata da Cristo, il cui nostromo è Pietro con il suo successore Francesco, e i suoi marinai sono le persone che si possono incontrare in Basilica, direttamente (sacerdoti, sampietrini, guide accreditate, pellegrini…) o attraverso i canali messi a disposizione nella sfera digitale".Il progetto di digitalizzazione della Basilica di San Pietro fa perno sullaaccessibile all'indirizzo www.basilicasanpietro.va, che rappresenta l’unico canale digitale ufficiale dove i pellegrini e i visitatori possono trovare tutte le informazioni utili per pianificare la propria visita., la piattaforma permette di prenotare. Sarà possibilen Basilica, oltre a conoscere, tra le altre informazioni disponibili, gli orari delle celebrazioni eucaristiche e ilal suo interno. Viene in questo modo anche agevolata la gestione dei flussi, con accessi dedicati all’orario prescelto, itinerari guidati, e tanto altro."Assist Group è orgogliosa di aver contribuito a un progetto così ambizioso. Grazie al nuovo ecosistema digitale, la, offrendo ai pellegrini e ai visitatori le chiavi di accesso per conoscerla più da vicino. La combinazione di tecnologie avanzate testimonia il nostro impegno nell'innovare e al contempo preserva il valore storico e culturale di questo luogo sacro", ha commentato, fondatore di Assist Group, che aggiunge "la Basilica, che rappresenta il cuore pulsante della Chiesa cattolica e un punto di riferimento spirituale per milioni di persone nel mondo, diventa oggi un, rendendo l'esperienza di visita non solo maggiormente accessibile, ma anche più ricca e coinvolgente".La piattaforma digitale consente diper singoli e gruppo, lacon scale o ascensore, ilabbinato alla visita della Basilica con audioguida. L'accesso alla Basilica di San Pietro è gratuito, ma acquistando sulla piattaforma un biglietto che include, i visitatori possono usufruire di unper entrare in Basilica. L'audioguida digitale rappresenta, che accompagna il visitatore in un percorso a tappe che valorizza le opere più iconiche della Basilica, con approfondimenti storici, artistici e riflessioni spirituali. Un progetto realizzato dae fruibile in: partendo dalla homepage della piattaforma si potrà accedere alla Sezione "Visita la Basilica", cliccando sul pulsante "ENTRA" o, dal menù a tendina dell’homepage, selezionando la voce “Visita la Basilica".E per chi non potesse recarsi fisicamente a Roma, la piattaforma offre un'esperienza virtuale immersiva, che consente di esplorare da remoto ogni dettaglio della Basilica, grazie al contributo dell'Intelligenza Artificiale.