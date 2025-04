Papa Francesco: i funerali sabato alle 10, cinque giorni di lutto nazionale

(Teleborsa) -"Abbiamo adottato il provvedimento che consente al Capo dipartimento della Protezione civile","di occuparsi di mobilità, assistenza e accoglienza in questi giorni fino alla elezione del nuovo pontefice. Per quanto riguarda le misure di ordine pubblico, rimangono in capo al Prefetto di Roma che comunque si raccorderà con il Capo dipartimento il quale opererà anche in regime di deroga" ha spiegato Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri, precisando che "", e che la figura di Cicilianotenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno", ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, rispondendo a chi gli domandava se saranno consentite le cerimonie del, la bara con il defunto Romano Pontefice Francesco sarà portata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 41-65)". Lo comunica l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche. "Dopo il momento di preghiera, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ha inizio la traslazione. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall'Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l'altare della Confessione il Cardinale CamerlengoStamattina, intanto, sopralluogo in piazza San Pietro per mettere a punto nel dettaglio le misure di sicurezza in vista dei funerali di papa Francesco,e dell'esposizione della salma a partire da domani. A partecipare polizia, carabinieri, protezione civile e tutti gli enti coinvolti. Sotto la lente la gestione dei flussi dei fedeli in arrivo, delle autorità e la dislocazione dei mezzi di soccorso.Ai funerali parteciperanno - oltre a- anche i monarchi spagnolie il Premier britannico K