Papa Francesco, alle 16 commemorazione a Camere riunite

(Teleborsa) - La presidente del Consiglioparteciperà, alleLo riferisce il sito del governo. Per Fdi interverrà il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, per il Pd prenderà la parola la segretaria Elly Schlein, per M5s il presidente Giuseppe Conte, per Forza Italia il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, per la Lega Simonetta Matone, per Italia Viva il presidente Matteo Renzi, per Avs la capogruppo alla Camera Luana Zanella, per Azione Elena Bonetti, Per Noi Moderati il leader Maurizio Lupi.La commemorazioneIntanto, il maestro delle Celebrazioni liturgiche monsnuncia che venerdì prossimo, 25 aprile, alle ore 20.00 nella Basilica di San Pietro, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della chiusura della bara di papa Francesco.. Alla cerimonia prenderanno parte, oltre al cardinal Farrell, gli altri cardinali Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, Dominique Mamberti, cardinale protodiacono, Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, Pietro Parolin, già segretario di Stato, Baldassare Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma, Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità; i monsignori Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo di Santa Romana Chiesa, Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia; quindi i Canonici del Capitolo Vaticano, i Penitenzieri Minori Vaticani Ordinari, i segretari del Pontefice defunto e altre persone ammesse dal maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.E, a seguito della scomparsa del Santo Padre,in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile che coordina gli interventi di emergenza e logistici necessari per accogliere i fedeli.Questa mattina, la salma del Papa, trasportata dai sediari ha fatto ingresso a Piazza San Pietro dall'Arco delle Campane accompagnata dal lungo e commosso applauso dei tanti fedeli presenti a pregare. Attese oltre duecentomila persone a San Pietro,Tanti i cosiddetti "grandi" della Terra: