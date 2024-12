Vivendi, soci approvano spin-off. Canal+, Havas e Louis Hachette quotate dal ??16 dicembre

Vivendi

(Teleborsa) - L'di, una delle principali media company europee, halada Vivendi di Canal+, Havas e Louis Hachette Group (la società che riunisce il 66,53% di investimento in Lagardère e il 100% di Prisma Media).Ilper le azioni di queste tre società avrà luogo il2024, rispettivamente sul London Stock Exchange, Euronext Amsterdam ed Euronext Growth Paris."Siamo lieti dell'elevatissimo tasso di adozione del nostro progetto di spin-off - ha commentato il- Questo risultato indiscutibile conferma il forte sostegno dei nostri azionisti a questa transazione trasformativa".Il2024 (incluso) è l'per gli investitori che desiderano ricevere azioni come parte di questo spin-off per acquisire azioni Vivendi. La prima quotazione delle azioni delle tre società avrà luogo il 16 dicembre 2024, alle 9:00 (ora di Parigi). La consegna delle azioni Canal+, Havas NV e Louis Hachette Group agli azionisti di Vivendi aventi diritto a riceverle avrà luogo il 18 dicembre 2024.