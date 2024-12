Inquinamento atmosferico, impatti su salute e ambiente ancora elevati in Ue. I dati dell’Agenzia Ue per l’ambiente

(Teleborsa) - Poco meno di 240.000 decessi all’anno nell’Unione Europea possono essere attribuiti all’esposizione al particolato fine, un inquinante atmosferico chiave.. Gli ultimi dati - scrive l'agenzia Energia Oltre, confermano, ancora una volta, che gli europei rimangono esposti a concentrazioni di inquinanti atmosferici notevolmente superiori ai livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Una valutazione separata ha anche rilevato che quasi tre quarti degli ecosistemi europei sono esposti a livelli dannosi di inquinamento atmosferico.Nonostante le difficoltà nel ridurre la nostra esposizione agli inquinanti atmosferici,, secondo il briefing dell’Aea dal titolo "Danni alla salute umana causati dall’inquinamento atmosferico in Europa: stato del carico di malattia nel 2024".Per Leena Ylä-Mononen, Direttore esecutivo dell’Aea "è una buona notizia per tutti i cittadini che abbiamo norme UE più severe sulla qualità dell’aria in vigore da oggi, ma ancora troppe persone in Europa, specialmente quelle nelle città, sono influenzate negativamente dalla scarsa qualità dell’aria che provoca malattie e morti premature, che sono ampiamente prevenibili riducendo i livelli di questi inquinanti nell’ambiente. L’inquinamento atmosferico ha anche impatti negativi più ampi, danneggiando la salute dei nostri ecosistemi, rendendo ancora più importante raddoppiare i nostri sforzi per pulire la nostra aria".La direttiva rivista sulla qualità dell’aria e l’ambiente, entrata in vigore oggi, avvicina i valori limite della qualità dell’aria dell’Ue agli standard dell’OMS, supportando ulteriori riduzioni degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico nei prossimi anni. Tuttavia, l’inquinamento atmosferico continua a essere il principale rischio per la salute ambientale degli europei (seguito da altri fattori come l’esposizione al rumore, alle sostanze chimiche e ai crescenti effetti delle ondate di calore legate al clima sulla salute), causando malattie croniche e decessi attribuibili, soprattutto nelle città e nelle aree urbane.Questi decessi attribuibili avrebbero potuto essere evitati rispettando i valori guida dell’OMS nel 2022.Oltre alle morti premature, gli impatti derivanti dalla convivenza con malattie legate all’inquinamento atmosferico sono significativi. È fondamentale che questi impatti siano considerati quando si valuta il peso complessivo sulla salute dell’inquinamento atmosferico, nonché i benefici che deriverebbero da un’aria più pulita in Europa, afferma il briefing dell’Aea.Secondo l’analisi dell’Aea si stima che il tasso di decessi attribuibili all’esposizione a lungo termine alle polveri sottili (numero di decessi prematuri attribuibili ogni 100.000 abitanti in 30 anni) si sia ridotto del 37% tra il 2005 e il 2022 (rispettivamente da 180 a 113), con un conseguente numero di 48.600 (95% CI: 37.200-54.100) decessi attribuibili nel 2022.L’inquinamento atmosferico ha anche un impatto negativo sulla nostra natura. Un briefing separato dell’Aea intitolato "Impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in Europa", esamina come la vegetazione è esposta ai principali inquinanti atmosferici e come ciò si traduce in rese delle colture e perdite economiche.Il piano d’azione per l’inquinamento zero include l’obiettivo di ridurre l’area degli ecosistemi in cui la deposizione di azoto supera i carichi critici del 25% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Attualmente è improbabile che questo obiettivo venga raggiunto, poiché è diminuito del 13% tra il 2005 e il 2022.Inoltre, circa un terzo dei terreni agricoli europei è stato esposto a concentrazioni di ozono a livello del suolo superiori al valore soglia stabilito per la protezione della vegetazione dalle norme dell’UE. Ciò ha causato danni alle colture, rese ridotte e perdite economiche stimate di almeno 2 miliardi di euro. L’ozono danneggia foreste e piante riducendo i tassi di crescita, abbassando le rese e influenzando la biodiversità.