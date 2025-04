FerX transitorio, il Mase pubblica i contingenti obiettivo. Possibile un secondo bando

(Teleborsa) - È stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 12 del 1° aprile 2025 recante "Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 – FERX transitorio". E' quanto scrive l'agenzia Energia Oltre.Il provvedimento stabilisce innanzitutto la progressione temporale del contingente obiettivo e la metodologia di calcolo del continente di potenza obiettivo, minimo e massimo. Complessivamente si va un target minimo di 0,831 GW a un contingente obiettivo di 1,462 GW fino ad arrivare a 11,52 GW di contingente massimo.La parte del leone la fa il fotovoltaico che, rispettivamente, passa da 0,6 GW a 1 GW di obiettivo e fino a 8 di contingente massimo. Per l’eolico la progressione è di 0,2, 0,3 e 2,5, per l’idroelettrico 0,03, 0,06 e 0,5. Infine per i gas residuati dai processi di depurazione 0,0011, 0,002 e 0,02 GW."In esito all’espletamento della prima procedura il Ministero valuterà l’apertura di un ulteriore bando dandone comunicazione con proprio decreto", si legge nel decreto. Mentre "ai fini della definizione della curva di domanda di cui all’Allegato 2 del DM 30 dicembre 2024 il GSE, in sede di pubblicazione dei singoli bandi tiene conto delle manifestazioni di interesse complessivamente pervenute ai sensi dell’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del DM 30 dicembre 2024 e calcola, per ciascuna tecnologia i relativi contingenti da mettere a bando come il minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e il contingente di riferimento".