Via libera CdM al Milleproroghe: dallo scudo erariale alle polizze per le calamità

(Teleborsa) -quest'anno ilil provvedimento di fine anno che tradizionalmente dispone una serie di proroghe alle scadenze fiscali e non, e che contiene, fra l'altro, laed una serie di rinvii in tema PA, salute, turismo, agricoltura.In materia di, il decreto stabilisce una, che prevede dal 2025 un termine massimo di 3 anni per concludere la procedura assunzionale, senza altra possibilità di proroga, a pena la decadenza della facoltà e dei relativi stanziamenti. Inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle PA., prorogato al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e da altri Eni. Prorogato al 31 marzo 2025 il termine dell’verso consumatori finali. Si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione ilIntrodotta unai del procedimento difinanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.Per il capitolo, vi sono una serie di norme per. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di reclutare medici specializzandi, dal secondo anno, e di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate. Prorogata al 31 dicembre 2025 anche la possibilità di reclutare laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 anche loincrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.In materia di, si proroga al 31 dicembre 2025 ilcon il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente e la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici.In tema di, si prorogano dal 31 dicembre 2024, rispettivamente, delsulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.Per quanto concerne le, si differiscedi energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.Per le imprese,entro il quale è obbligatorio stipularedei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati daverificatisi sul territorio nazionale.Quanto al, si proroga al 31 dicembre 2025 ilultimo per la conclusione di specificia turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma didelle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.Prorogata al 31 dicembre 2025 anche la durata della, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluniubicati in aree nella disponibilità diFra le norme più varie la possibilità di rinnovare,, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. E lo, introdotta durante il periodo Covid, a favore di chi non ha ancora pagato la sanzione o la cartella e senza alcun rimborso per chi ha già pagato.