Ania, "no a modifiche normative su polizze catastrofali"

(Teleborsa) - L'Ania ritiene che "l'impianto normativo" in tema di obbligo di polizze catastrofali per le impreseLo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, Giovanni Liverani, parlando in audizione in commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame del ddl di conversione del decreto del 31 marzo scorso in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.e occorre essere "attenti a non lanciare segnali contrastati sul mercato", in quanto ulteriori "interventi di modifica normativa indebolirebbero questo scudo" e creerebbero "disuguaglianze" tra le imprese che si sono già assicurate e chi sta aspettando. Dopo un afflusso nelle assicurazioni, tra gennaio e febbraio, "molto superiore a quello che si registrava precedentemente" ha rimarcato, c'è stata infatti una battuta d'arresto, "una gelata di fine marzo".Per Liverani, però, "la