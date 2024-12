Webuild, controllata Lane si aggiudica contratto da 152 milioni di dollari negli Usa

Gruppo Webuild

(Teleborsa) - Lane, controllata statunitense delsi è aggiudicata un contratto daper i lavori di potenziamento della viabilità sulla(I-77), nello stato dellanegli USA. Il progetto supporterà lo sviluppo del nuovo impianto industriale di Blythewood della Scout Motors, casa automobilistica americana di proprietà di Volkswagen. La commessa porta a oltrei nuovi contratti acquisiti e in corso di finalizzazione per Lane per il 2024.Il nuovo contratto, commissionato dal South Carolina Department of Transportation (SCDOT), prevede la progettazione e la costruzione di uncon uno svincolo che garantirà l’accesso allo stabilimento della Scout Motors, destinato ad impiegare fino a 4.000 persone.Tra le opere principali, ilinclude la realizzazione di quattro ponti, rampe d’accesso e una nuova strada di collegamento est-ovest che unirà la I-77 alla US Route 21, che sarà in parte deviata e ricollocata in nuova sede per consentire il superamento del raccordo ferroviario della Norfolk Southern che servirà lo stabilimento di Scout Motors. È previsto inoltre l’ampliamento a 3 corsie di 4,8 chilometri (3 miglia) della I-77 e l’adeguamento degli svincoli esistenti.