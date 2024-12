Automotive, Kallenius (Mercedes-Benz) nuovo presidente dell'ACEA

Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione dell'ha eletto, presidente del gruppo, come. Kallenius, che entrerà in carica dal 1° gennaio 2025, subentra alla presidenza dal CEO di, Luca de Meo, che ha ricoperto la carica negli ultimi due anni.Il consiglio ha inoltredi, che tornerà a far parte di ACEA il 1° gennaio 2025."Ora è- ha detto il presidente uscente de Meo - Accogliere di nuovo Stellantis in ACEA è un segnale che il settore è più forte quando agisce con una voce comune. I produttori di automobili europei stanno affrontando una crisi di competitività senza precedenti e gestendo anche una transizione di decarbonizzazione altamente impegnativa: in questo momento critico l'unità del nostro settore è fondamentale"."Durante la mia presidenza, l'ACEA si concentrerà sul miglioramento delle condizioni normative con l'obiettivo di affinare il nostro vantaggio competitivo nell'era digitale ed elettrica - ha detto il nuovo presidente Kallenius -guidata dal mercato. E ci faremo promotori di un commercio internazionale libero, equo e basato su regole. Sono convinto che l'industria automobilistica dell'UE abbia ciò che serve per avere successo nella competizione globale".Il presidente dell'ACEA viene eletto per un, tra i CEO delle sue aziende associate, 14 dei più grandi produttori di auto, furgoni, camion e autobus con sede in Europa che operano a livello globale.