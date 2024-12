easyJet, 8 nuovi aerei a Milano Linate e Roma Fiumicino dopo accordo Ita-Lufthansa

easyJet

(Teleborsa) -, compagnia low-cost britannica, ha annunciato, dopo il via libera della Commissione europea all'operazione tra Ita Airways e Lufthansa e nell'ambito degli accorti sugli slot ricevuti in seguito agli accordi con i due vettori. I nuovi slot consentono a EasyJet di basare 8 aeromobili nei due aeroporti, con l'per easyJet dopo quello britannico.Già in vendita 260 rotte per l'anno finanziario 2025 da e per 20 aeroporti italiani, con circa"Siamo entusiasti di scrivere un nuovo capitolo della storia di easyJet in Italia lanciando le nuove basi di Milano Linate e Roma Fiumicino, che si aggiungono a Milano Malpensa e Napoli dove continuiamo ad investire e a consolidare la nostra posizione - commenta- La nostra offerta continua ad arricchirsi e solo oggi abbiamo messo in vendita ben 27 nuove rotte da e per l'Italia, di cui 21 operate dalle nuove basi, molte delle quali sono novità assolute, aggiungendo oltre un milione e mezzo di posti per la prossima estate".A partire dal 30 marzo, easyJet baserà a Milano Linate 5 aeromobili. Le nuove rotte disponibili dal city airport Milanese complementano l'offerta della compagnia dal proprio hub di Milano Malpensa, base principale di easyJet in Europa Continentale, e consentiranno ai passeggeri milanesi di raggiungere a tariffe convenienti alcune delle destinazioni europee attualmente non collegate a Linate. Tra queste, Lisbona, Barcellona, Birmingham, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen.Ilda Linate si rafforza anche verso le principali destinazioni estive spagnole: presenti infatti le isole Baleari e le Canarie grazie al collegamento diretto quotidiano tra Linate e Palma de Maiorca, quello operato 5 volte a settimana con Ibiza, oltre al volo settimanale per l'isola di Tenerife disponibile già da aprile. Nuovi voli anche verso le spiagge di Figari (Corsica) e Spalato (Croazia).Al via nuovi collegamenti anche tra Linate e il cuore pulsante dell'Europa con nuove rotte versoL'accesso a un numero maggiore di slot e la conseguente ottimizzazione delle operazioni consentiranno inoltre a easyJet di migliorare la propria offerta verso i principali hub europei consentendo anche adi volare a orari in linea con le esigenze lavorative. I collegamenti con Londra Gatwick salgono a 2 giornalieri. Confermati i collegamenti con Amsterdam e Berlino con fino a 3 voli al giorno su entrambe le rotte. Tra Linate e Parigi (sia Orly che Charles de Gaulle) easyJet opererà fino a 4 voli giornalieri, confermando il proprio ruolo di leadership nei collegamenti tra le due città. Inoltre, easyJet lancia oggi inoltre un nuovo servizio tra Milano Malpensa e il city airport parigino di Orly.Anche le operazioni basate a Fiumicino saranno inaugurate il 30 marzo con. Il network di easyJet sale a 16 rotte, grazie ai. Le nuove destinazioni si aggiungono a quelle già operate dalla compagnia dal principale aeroporto romano: le città inglesi Londra, Bristol, Manchester, Glasgow ed Edimburgo, gli aeroporti francesi di Parigi Orly, Nantes, Nizza e Lione, le città della Svizzera Basilea e Ginevra e Berlino.Come parte del piano di espansione della compagnia in Italia easyJet conferma la centralità del proprio hub dilanciando oggi 4 nuove rotte dallo scalo varesino verso Amburgo, Dusseldorf, Parigi Orly ed Evenes - Lofoten. Inoltre, i collegamenti da Malpensa verso il Cairo e Tromso e quelli da Napoli verso Praga e Alicante, tra le novità della stagione invernale di quest'anno, saranno operate anche durante l'estate.In totale la compagnia, con oltre 1 milione di posti in vendita tra i due paesi la prossima estate. Alle rotte da Milano e Roma si aggiungono anche i collegamenti con Monaco già operati dalla base di Napoli e i voli per Berlino da Venezia, Pisa, Catania, Olbia, Napoli.In vendita da oggi anche duecon la rotta da Lamezia per Nizza e da Palermo per Bristol.