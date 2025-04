Eventi e scadenze dell'1 aprile 2025

Lunedì 31/03/2025

Martedì 01/04/2025

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Hotel Excelsior, Bari - Convegno di Motore Sanità, con i massimi esperti, stakeholder, rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni di pazienti per ragionare sul presente e disegnare il futuro della Sanità, con un'attenzione particolare al Sud Italia. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Foti, il Vice Ministro Sisto e il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Zanon- Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti- L'evento annuale promosso da ABI dedicato al Credito a Famiglie e Imprese e al Mercato dei Capitali, si svolgerà a Milano presso l'Auditorium Bezzi Banco BPM. Interviene, tra gli altri, Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Vicario ABI09:30 -- Spazio Vittoria, Roma - Evento organizzato da Fincantieri durante il quale interverrà l'AD Pierroberto Folgiero10:30 -- La Lanterna Rome in Via Tomacelli 157, Roma - Inaugurazione della nuova base di easyJet all'Aeroporto Leonardo Da Vinci. Interverranno, tra gli altri, Kenton Jarvis (CEO easyJet), Marco Troncone (CEO Aeroporti di Roma), Alessandra Priante (Presidente ENIT), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Edoardo Rixi (Vice Ministro dei Trasporti) e Daniela Santanché (Ministro del Turismo)13:00 -- Le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato proseguono l'esame delle comunicazioni dei Ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. L’incontro riguarda la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell’Italia a nuove missioni internazionali per il 2025 e l'analisi delle missioni già in corso, con particolare attenzione agli interventi di cooperazione allo sviluppo per il mantenimento della pace e della stabilità, in vista della loro possibile proroga per il 202513:15 -- FRECCIALounge, Milano Centrale - Ripartenza del Frecciarossa tra Milano e Parigi. L’arrivo del primo treno è previsto alle ore 14:07 e la partenza da Milano del primo Frecciarossa per Parigi è fissata alle ore 6:2514:00 -- Collegio Carlo Alberto di Torino - Conferenza stampa di presentazione di titolo e temi del Festival Internazionale dell'Economia 202515:00 -- WeMed – Edizione 2024 Società, economia e ambiente nel Mediterraneo15:00 -- Sede della Città metropolitana di Torino (corso Inghilterra, 7) - Conferenza stampa: "M2 al via: innovazione e sostenibilità le priorità per la scelta del nuovo sistema treni"17:50 -- Stazione ferroviaria di Modane (Francia) - Punto stampa e photo opportunity con il Ministro dei Trasporti Francese in occasione del viaggio inaugurale della tratta ferroviaria Milano-Parigi- Regolamento Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti15:00 -- Appuntamento: Borsa Italiana, Milano - CAPITAL MARKETS DAY, Bilancio 2024 & Piano Strategico 2025-2029