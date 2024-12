Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla BCE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha ricevuto la decisione finale dellariguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° gennaio 2025 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).Ilcomplessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 9,89%.A determinare tale requisito, spiega una nota, concorrono: il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,50%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell’ 8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell’ 1,50%, nel cui ambito lo 0,84% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020; i requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, relativi a: Capital Conservation Buffer, pari al 2,5%, ? O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer), pari all’ 1,25%, riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer), pari allo 0,28%, riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer), pari allo 0,52%.di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 settembre 2024, deducendo dal capitale 5 miliardi di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi del 2024 (di cui 3 miliardi distribuiti come acconto dividendi a novembre 2024) e le cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1, risultano pari a: 13,9% per il Common Equity Tier 1 ratio, 19,6% per il Total Capital ratio, e pro-forma:15,2% per il Common Equity Tier 1 ratio, 21,1% per il Total Capital ratio.