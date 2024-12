iVision Tech, assemblea approva autorizzazione acquisto di azioni proprie

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha comunicato che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi in data odierna, hal’all’e allediper undia decorrere dalla delibera assembleare e più in particolare di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per il predetto periodo, ad acquistare azioni proprie fino ad un importo massimo di, fermo restando che il numero di azioni in possesso della Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e delle azioni eventualmente detenute da società controllate, non dovrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale.