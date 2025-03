Saipem, CdA approva bilancio 2024, dividendo e conversione azioni risparmio

Saipem

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, inclusivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2024, che chiude con un(179 milioni di euro nel 2023).Il progetto didella capogruppo Saipem SpA chiude con undi euro (107 milioni di euro nel 2023).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato diordinaria degli Azionisti di destinare l’utile netto di Saipem relativo all’esercizio 2024 come segue: 13.924.909,50 euro, pari al5.295 euro ai Soci titolari di, corrispondenti a une 264.567.985,44 euro ai Soci titolari di, ai quali si propone di distribuire ulteriori 68.153.850,12 euro a valere sulla riserva formata con utili di esercizi precedenti, per un totale di 332.721.835,56 euro, corrispondenti ad unIl Consiglio di Amministrazione ha, altresì, proposto di mettere in pagamento i suddetti importi a partire dal 21 maggio 2025, con stacco cedola in data 19 maggio 2025 e record date il 20 maggio 2025.Il CdA ha deliberato, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, di sottoporre all’Assemblea ordinaria, la proposta difino ad un massimo di 21.780.000 azioni ordinarie e, comunque, entro l’importo massimo complessivo di 74.977.650 euro, da destinare a servizio dell’attribuzione 2025 del Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2023-2025, approvato da parte dell’Assemblea del 3 maggio 2023. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata richiesta per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare.Nell’odierna riunione, il Consiglio ha anchedelle azioni di risparmio Saipem in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di conversione pari a, senza pagamento di alcun conguaglio in denaro, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria. Tale proposta è volta a semplificare la struttura del capitale sociale con conseguente risparmio dei costi.