(Teleborsa) - Laintende. Il piano di finanziamento della Commissione prosegue il programma di emissione del 2024, durante il quale l'UE ha raccolto 138 miliardi di euro in fondi a lungo termine.I fondi raccolti dalla Commissione europea tramite emissioni di obbligazioni UE continuano a guidare la ripresa dell'UE dalla pandemia, a rafforzare la resilienza della sua economia e avicini dell'UE, in particolare l'e iOltre alle operazioni di finanziamento a lungo termine, la Commissione continuerà a emettere titoli UEper integrare le sue operazioni finanziarie.Il 2024 ha segnato il più alto volume di emissione annuale mai eseguito dall'UE. Inoltre, nel 2024, l'UE è diventata ilcon oltre 68 miliardi di euro in circolazione in obbligazioni green NextGenerationEU (NGEU), ed è ora sulla buona strada per diventare il più grande emittente di obbligazioni green al mondo.Per il 2025 nel suo, la Commissione prevede di emettere circain obbligazioni UE, garantendo un supporto costante ai suoi programmi basati sui prestiti."La pubblicazione del Funding Plan per la prima metà del 2025 sottolinea il ruolo cruciale dei prestiti dell'UE nel promuovere le priorità dell'UE - ha commentato, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione - Queste operazioni sono diventate essenziali per consentire risposte rapide alle priorità e alle sfide emergenti. Questo strumento altamente efficiente ha costantemente dimostrato i suoi benefici sia per gli Stati membri dell'UE che per i nostri vicini".