Genenta raccoglie 20 milioni di euro da ENEA Tech tramite bond convertibile

Genenta Science

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi, ha annunciato un(21,9 milioni di dollari) tramite l'per supportare l'espansione della sua pipeline promuovendo Temferon nel carcinoma renale metastatico (mRCC).ETB è una fondazione privata leader, supervisionata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy italiano, chedi asset in gestione attraverso due fondi."ETB ha condotto una due diligence scientifica e legale approfondita prima di impegnarsi in questo investimento. Abbiamo trascorso diversi mesi in trattative - ha affermato Pierluigi Paracchi, CEO di Genenta - Riteniamo che i termini obbligatori delle obbligazioni convertibili siano. L'obbligazione non comporterà una diluizione immediata per gli azionisti Genenta e si prevede che fornirà il capitale necessario per raggiungere traguardi chiave nel nuovo processo mRCC della società"."La, seguita da un periodo di lock-up di due anni - ha aggiunto - Naturalmente, il processo verrà accelerato in caso di cambio di controllo della nostra società. ETB è un partner fidato con un solido sostegno finanziario, che contribuirà a garantire la stabilità finanziaria richiesta per far progredire la convalida della piattaforma Temferon e la nostra capacità di perseguire collaborazioni strategiche".La struttura di finanziamento prevede unada 7,5 milioni di euro (8,2 milioni di dollari), che dovrebbe fornire finanziamenti sufficienti per valutare la sicurezza nella sperimentazione di fase 1/2a in corso per mRCC; e unada 12,5 milioni di euro (13,7 milioni di dollari), subordinata al raggiungimento di sicurezza e tollerabilità nella sperimentazione di fase 1/2a in corso per mRCC, tra le altre condizioni. Il capitale di ETB in Genenta sarà limitato al 29%. Ilper azione in base a una valutazione indipendente condotta dal consulente di ETB su Genenta.