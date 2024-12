Brunello Cucinelli, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+5%) ilsu, casa di moda quotata su Euronext Milan, confermando la" sul titolo dopo che la società ha migliorato leggermente l'outlook per il FY24 e confermato le indicazioni per il FY25-26."Brunello Cucinelli, beneficiando del forte posizionamento del marchio nel lusso assoluto e di un’attività di marketing sempre più mirata ed efficace, incentrata su esclusività e rapporto diretto col cliente", si legge nella ricecerca.Gli analisti evidenziano ilrispetto ai peer, con una maggiore esposizione al mercato USA (circa 35% del fatturato vs. circa 20% per i peer) e una minore esposizione al cluster cinese (circa 13% vs. circa 30% per i peer)."Tuttavia, questi elementi positivi cidel titolo", viene sottolineato dal broker.