CONSOB blocca pubblicità di servizi finanziari abusivi con nuovi poteri della Legge Capitali

Eni

(Teleborsa) - Laha, che per promuovere in rete le iniziative di intermediari non autorizzati facevano impropriamente leva, attraverso due siti web, sullaitaliano, come la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché sull'immagine di un marchio ben riconoscibile come quello dell'L'intervento è il primo caso di applicazione deiconferiti alla CONSOB dalla, in base alla quale l'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari può intimare ai gestori dei servizi di telecomunicazione l'oscuramento dei siti che diffondono campagne pubblicitarie relative a servizi finanziari abusivi, cioè privi di autorizzazione.La CONSOB ha inoltre oscurato altri quattro siti di, esercitando i poteri del Decreto crescita del 2019.Di seguito iper i quali la CONSOB ha disposto l'oscuramento: Meloniprogettodaiuto.com (sito internet https://meloniprogettodaiuto.com); Clickafino.com (sito internet https://clickafino.com);Flowtradey (sito internet www.flowtradey.com); Activmarkets-it (sito internet https://activmarkets-it.com e relative pagine https://clientarea.activinv.com e https://webtrader.activinv.com); Ecasset.cm (sito internet https://ecasset.cm e relativa pagina https://client.ecasset.cm); Go Trade Tech (sito internet https://gotradetech.com e relative pagine https://panel.gotradetech.com e trading.gotradetech.com);Sale, così, aildalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.