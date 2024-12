Goldman "selettivamente" costruttiva su banche europee nel 2025. Alza TP Intesa

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, poiché il settore deve affrontare sfide derivanti da tassi più bassi, crescita lenta e maggiore incertezza politica su entrambe le sponde dell'Atlantico. Lo affermain un report sul settore, evidenziando che le, con i mercati che prezzano un tasso di riferimento della BCE al di sotto del 2% entro la metà dell'anno, richiedendo al settore di assorbire il calo più grande nei tassi medi a 12 mesi dal 2008-09.Questonel 2025, con ogni variazione di 100 punti base nei tassi equivalenti a un vento contrario medio di circa il 10% per gli utili e un vento contrario ROTE di 150-200 punti base. La linea di base degli economisti di Goldman Sachs di una riduzione di circa 170 punti base nei tassi medi in euro nel 2025 determinerebbe quindi un calo medio di circa il 10-15% negli utili anno su anno; tagli più rapidi o un tasso terminale più basso in uno scenario più bearish potrebbero causare un vento contrario incrementale a una cifra media % per gli utili.Nonostante questi venti contrari NII guidati dai tassi, Goldman Sachs afferma cheper le banche europee, un anno in cui resistono al ripristino dei tassi, con una performance che si normalizza a un livello che supporta la continua distribuzione del capitale e la crescita degli utili. Mentre i rendimenti si normalizzeranno al ribasso in tutto il settore nel 2025, l'attesa è che si stabilizzino a circa il 13%, al di sopra dei livelli storici.Goldman Sachs rimane quindi "" dati: i) venti favorevoli del volume, ii) diversificazione dei ricavi, iii) migliore efficienza operativa, iv) resilienza e disciplina del capitale e v) valutazione poco costosa.Per quanto riguarda le raccomandazioni sui singoli titoli,da Neutral ada Sell a, mentresiacheda Neutral a, tra gli altri, su. Tra le revisioni dei target price, quello di Intesa Sanpaolo è stato incrementato a 4,70 euro per azione (+12% dal precedente 4,20 euro).