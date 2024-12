L'Aeroprto di Bergamo e SACBO si aggiudicano la certificazione "Gold" di FIAB

(Teleborsa) -e la società di gestioneprime in UE ad aver ottenuto nel 2021 larilasciata da, raggiungono quest'anno ildi certificazioneLa certificazione FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta come, in base al, riconosce ufficialmente per l’Italia le aziende che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e favorisce l’utilizzo della bicicletta. Ideata e promossa da un Consorzio di 16 partners europei, la Certificazione consente di misurarsi con un unico standard europeo con dei criteri univoci.Ladella certificazione si è svolta oggi, alla presenza di, Presidente di SACBO e, vicepresidente FIAB Italia, con la partecipazione di, AD di Visit Bergamo.Il riconoscimento, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, e premia gli sforzi per creare le condizioni affinché l’intera comunità che ruota attorno all’aeroporto - non solo dipendenti , ma anche turisti e chi frequenta l'aeroporto - possa utilizzare e valorizzare l’uso della bicicletta e sfruttare i vantaggi della "mobilità integrata" e sostenibile. Vanno in questa direzione la realizzazione della p, ma anche l’imminente completamento di unadel sedime aeroportuale e si allaccia alle principali ciclovie nazionali ed internazionali.per il traguardo raggiunto è stata espressa dal Presidente di SACBO, il quale ha ricordato che l'azienda "sostiene con grande determinazione tutti gli interventi volti all’intermodalità e all’accoglienza di turisti e viaggiatori interessati a questa modalità di viaggio. Il futuro va in questa direzione e noi lo stiamo sperimentando personalmente con richieste sempre più numerose di turisti alla ricerca di piste ciclabili e servizi specifici dedicati"."Il nostro aeroporto ha sottolineato - ben si collega alle ciclovie principali lombarde e poi nazionali e siamo ben contenti di porre sempre più attenzione a questi temi che sono una grande opportunità di crescita per il Territorio sia dal punto di vista economico sia della valorizzazione naturalistica, culturale e storica".è stata valutata in: informazione, comunicazione e motivazione dei dipendenti; coordinamento e organizzazione; servizi a sostegno della ciclabilità; dotazione di strutture per la ciclabilità; gestione dei parcheggi come misura complementare; afflusso dei clienti.anche undel gruppo SACBO, che è passato dallo 0,8% e l'1,8% del 2021 (rispettivamente nel periodo invernale ed estivo)"La sinergia con l'aeroporto di Bergamo rappresenta un’opportunità importante per raggiungere obiettivi fondamentali: promuovere l’uso della bici tra lavoratori e lavoratrici, sostenere il cicloturismo e migliorare l’infrastrutturazione nell’area del capoluogo", ha dichiaratoi, vicepresidente di FIAB, aggiungendo "la certificazione accompagna un percorso di crescita nelle scelte verso una mobilità più equilibrata. In un contesto complesso come quello aeroportuale, fulcro degli spostamenti nell’area bergamasca, i risultati ottenuti hanno un valore ancora più significativo”.Alla cerimonia di oggi sono intervenuti anche glinell’ambito dei progetti di SACBO verso le giovani generazioni, che includono durante tutto l’anno momenti di formazione e visite guidate in aeroporto per gli studenti degli indirizzi turistico, linguistico e marketing di diversi istituti Superiori di Bergamo e provincia.