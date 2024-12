MPS, Paola De Martini nuova lead indipendent director

Banca Monte Paschi Siena

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi a Siena, sotto la presidenza di Nicola Maione, su richiesta degli amministratori indipendenti, ha designato all’unanimità - con l’astensione dell’interessata - il Consigliere indipendente Paola De Martini, quale Lead Independent Director della Banca.Il Lead Independent Director, si legge in una nota, resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione di BMPS e pertanto fino all’Assemblea degli Azionisti che verrà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.