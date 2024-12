BofA: underweight su Italia per possibile sottoperformance delle banche in futuro

Bank of America

(Teleborsa) -), guardando, è overweight sul mercato azionario svizzero difensivo, data la possibilità di premi di rischio più ampi sull'indebolimento della crescita globale, abbassa la Germania a underweight dopo la recente corsa e alza il Regno Unito a marketweight dopo una marcata sottoperformance. Inoltre, è underweight su Italia e Spagna dato il loro legame con le banche, la cui sovraperformance svanirà a causa dei rendimenti obbligazionari più bassi e dei premi di rischio più elevati.BofA spiega che il mercato svizzero difensivo ha avuto una, appesantito dal robusto ambiente di crescita globale e dall'incessante compressione dei premi di rischio. La banca d'affari è quindi posizionata per un moderato rallentamento della crescita globale nei prossimi mesi, in linea con le proiezioni dei suoi economisti, le cui previsioni di crescita regionale implicano un rallentamento sequenziale fino a metà del 2025. Ciò è coerente con l'ampliamento dei premi di rischio e unentro la metà del prossimo anno.La più grande economia europea passa: un rally del 12% rispetto all'Europa da giugno, aiutato da dinamiche specifiche delle azioni, ha lasciato il prezzo relativo della Germania a un massimo di quattro anni e ha prezzato molte notizie macro positive in un momento in cui: (a) ci sono margini per un indebolimento della crescita globale in futuro; e (b) c'è cautela sui settori coinvolti nell'ultimo rally. Viene previsto unper l'indice tedesco rispetto all'Europa nei prossimi mesi.BofA è underweight su Italia e Spagna per quanto riguarda la possibilità di sottoperformance delle banche in futuro: entrambi i Paesi hanno, che hanno avuto una forte corsa negli ultimi due anni. L'attesa è che le banche passino da outperformer a underperformer nel primo semestre del prossimo anno, poiché i premi di rischio si ampliano e i rendimenti obbligazionari diminuiscono. Ciò implica una sottoperformance del 9% e dell'8% per le azioni italiane e spagnole entro il terzo trimestre, rispettivamente.Il paese britannico passa, dato il: il Regno Unito è in calo di oltre il 10% rispetto al mercato dalla fine del 2022, a causa della marcata debolezza dell'energia (il settore più importante nell'indice del Regno Unito) e della forza del GBP. Viene previsto un potenziale limitato per un ulteriore ribasso dato.BofA è marketweight sulla Francia, nonostante il recente undershoot data l'attuale incertezza politica: quasi il 10% di sottoperformance da marzo, ben spiegata dall'ampliamento dello spread OAT/Bund a 10 anni, significa che ladi indebolimento della crescita globale e calo delle azioni europee.